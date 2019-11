Kate Middleton : Cette émission télé grand public dont elle est fan

Le samedi soir, c'est Danse avec les stars au palais de Kensington. Comme l'a révélé le prince William lors d'un gala de bienfaisance organisé à Londres le 13 novembre 2019, Kate Middleton est fan de la version anglaise de l'émission. Un goût pour le jive et la rumba qu'elle partage avec sa mère Carole Middleton, elle aussi adepte du show diffusé outre-Manche sur la BBC.

Lors du gala de l'organisation caritative Centrepoint dont il est le parrain royal, le duc de Cambridge a croisé Shirley Ballas et Claudia Winkleman, jurée et animatrice de l'émission Strictly Come Dancing. L'occasion pour le Britannique de 37 ans de confier l'intérêt de son épouse pour cette compétition de danse mêlant professionnels et célébrités : "J'ai regardé l'émission quelques fois. Catherine est une grande fan et ma belle-mère adore, a-t-il affirmé. Pourquoi est-ce que Claudia ne danse jamais ?" Ce à quoi la principale intéressée a répondu avec humour : "Je suis trop raide !"