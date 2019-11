Kate Middleton : Accident de chaussure en pleine visite royale, elle en rit !

La duchesse l'a échappé belle ! Le 12 novembre 2019 à Londres, Kate Middeton était de nouveau de sortie avec le prince William pour visiter le Troubadour White City Theatre. Mais alors qu'elle regagnait son véhicule, la Britannique de 37 ans a perdu un de ses escarpins, manquant de trébucher devant les photographes.

Ravissante dans son ensemble blazer pantalon signé Smythe et Joseph, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) avait complété sa tenue d'une paire d'escarpins noirs Gianvito Rossi, une de ses marques favorites. Mais l'une de ses chaussures lui a joué un mauvais tour, manquant de la faire tomber ! Plus de peur que de mal pour Kate Middleton qui, sous les yeux de son mari William, a finalement rechaussé son escarpin rebelle avec le sourire. Une brève mésaventure qui a eu le mérite de montrer la jolie complicité qui lie le couple, toujours très pudique lors de ses apparitions officielles.