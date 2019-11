Kate Middleton : Casual chic pour une belle visite au bras de William

Passé le temps du devoir de mémoire, lors du Remembrance Day qui a vu – fait très rare – la reine Elizabeth II verser une larme, Kate Middleton et le reste de la famille royale ont pu adopter de nouveau une attitude plus décontractée. Mardi 12 novembre, la duchesse de Cambridge était ainsi repérée à un événement caritatif avec son mari le prince William.

Kate Middleton (37 ans) s'est donc rendue au théâtre Troubadour White City, situé dans le nord-est de la capitale à quelques kilomètres seulement de sa résidence de Kensington Palace. La duchesse était vêtue pour l'occasion d'un look tendance casual chic : un pantalon bordeaux de la marque Joseph à 400 euros, une veste rayée de chez Smythe à 720 euros sur un simple haut blanc et des escarpins noirs signés Gianvito Rossi. De son côté, le prince William (37 ans) était une fois encore impeccable en costume.

Le couple a pris part à un événement mettant à l'honneur les volontaires de l'association Shout, officiellement lancée en mai dernier par les Sussex et les Cambridge. Cette structure intervient en fournissant une assistance, une aide, par SMS, à toute personne en état de crise. Il s'agit là de soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale pour diverses raisons. Sur place, les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an et demi) ont notamment rencontré Ian Russell, la mère de la jeune Molly Russell, qui s'était suicidée en novembre 2017 alors qu'elle n'avait que 14 ans. Kate et William ont évoqué le poids des réseaux sociaux sur les jeunes et nul doute qu'ils auront à coeur de préserver le plus possible leurs propres enfants.

Après une bonne heure sur place, le couple est reparti, Kate Middleton gagnant au passage un magnifique bouquet de fleurs qu'elle a pu installer chez elle en souvenir.

Thomas Montet