Kate Middleton troque sa tiare contre un serre-tête Zara !

La duchesse de Cambridge suit les tendances mode au plus près. Le 9 novembre 2019 à Londres, Kate Middleton a pris part à l'annuel Royal British Legion Festival of Remembrance, un spectacle donné au Royal Albert Hall en l'honneur des victimes de la Première et Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour la Britannique de 37 ans de dévoiler un nouveau look réussi et accessible, quelque peu inspiré d'une certaine Blair Waldorf...

Pour ses retrouvailles avec Meghan Markle et le prince Harry, l'épouse du prince William a misé sur une élégante robe ceinturée bleue et des escarpins noirs Jimmy Choo. Mais c'est surtout l'accessoire de tête de Kate Middleton qui a attiré l'attention : un serre-tête noir à brillants de la marque Zara, actuellement en vente au prix de 17,95 euros. A ce prix, il risque de rapidement subir l'incontournable Kate Effect et finir en rupture de stock... Les tiares et diadèmes n'étant pas forcément appropriés pour ce genre d'événement, ce serre-tête apporte une touche de sophistication, tout en s'inscrivant parfaitement dans les tendances mode de cet automne-hiver 2019. De quoi donner des idées pour les tenues de fin d'année !