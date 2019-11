Kate Middleton élégante et digne au côté de la reine, la larme à l'oeil

La duchesse de Cambridge multiplie les apparitions depuis plusieurs jours. Après une sortie improvisée avec le prince William jeudi 7 novembre 2019, puis ses retrouvailles avec Meghan Markle et Harry samedi 9 novembre au Royal Albert Hall, Kate Middleton a pris part au Remembrance Sunday service de ce dimanche 10 novembre 2019 à Londres. Au côté de la reine Elizabeth II, la Britannique de 37 ans est apparue élégante lors de cette cérémonie qui commémore l'armistice et rend hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale.

Depuis un balcon surplombant le Cénotaphe, la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) était en bonne position pour observer les hommages rendus au sol par le prince Charles et ses fils, William et Harry. Cérémonie commémorative oblige, c'est de noir vêtue que Kate Middleton est apparue ce dimanche. Pour accessoiriser son manteau de style officier Alexander McQueen, elle a misé sur un chignon sophistiqué, égayé d'un bibi à voilette. Côté bijoux, la duchesse de Sussex a ressorti les boucles d'oreilles en perles et diamants prêtées par la reine. Une paire offerte à la monarque par le roi du Bahreïn pour son mariage en 1947, et que Kate Middleton avait déjà porté pour cette même cérémonie en 2016. Elle a également complété sa tenue d'une broche coquelicot, en hommage aux femmes ayant perdu durant la Grande Guerre.