Kate Middleton : Égérie d'une clinique esthétique à ses dépend

La clinique esthétique préférée de Sarah Ferguson est peut-être allée un peu trop loin... Comme l'a rapporté le Mirror le 8 novembre 2019, l'établissement londonien du docteur Gabriela Mercik, une amie de la duchesse d'York, s'est permis d'utiliser des images de Kate Middleton pour promouvoir ses traitements de médecine esthétique sur Instagram.

À lire aussi Cristiano Ronaldo : Visite avec maman dans une clinique de chirurgie esthétique

La publication, supprimée depuis, montrait deux photos de la duchesse de Cambridge prises en 2012 et 2014. Deux clichés sur lesquels l'épouse du prince William apparaissait souriante, avec deux maquillages bien différents soulignant plus ou moins ses rides d'expression. "L'image d'un look naturel. Nous faisons des procédures qui vous permettent d'être vous en mieux", les internautes pouvaient-ils lire en légende de ce post Instagram. Selon des sources royales du tabloïd, cette publication, qui laissait sous-entre que Kate Middleton a eu recours à de la médecine esthétique, aurait particulièrement ennuyé le palais de Buckingham.

Déjà en juillet dernier, un certain Munir Somji, expert en chirurgie esthétique à la tête de deux cliniques à Londres, avait affirmé que la duchesse de Cambridge avait eu recours à des injections de baby Botox sur le front en utilisant deux portraits façon avant/après. Des affirmations rapidement démenties par le palais de Kensington, qui n'a pourtant pas l'habitude de répondre à ce genre de rumeurs.