Kate Middleton a-t-elle eu recours au Botox ? Un chirurgien reconnu l'affirme

Fait suffisamment rare pour être souligné, le palais de Kensington a daigné répondre à ces déclarations visant l'épouse du prince William. Comme l'a rapporté The New York Post ce mercredi, un porte-parole a affirmé que cette histoire était "catégoriquement fausse". Depuis, une manager des cliniques a tenté d'arrondir les angles en déclarant que ces photos étaient juste "un bon moyen de comparaison pour montrer les effets du baby Botox". Tout en précisant qu'elle n'était pas en mesure de dévoiler l'identité de leurs clients. Elle explique que Munir Somji a simplement utilisé l'expression "notre Kate" de façon générale, telle "notre Kate nationale".

Pour ce qui est des deux photos utilisées par le chirurgien, la première censée montrer "l'avant"-Botox peut tout aussi bien dater de mars 2016 que de mars 2017, lors de deux événements différents à Londres où la duchesse portait son ensemble à carreaux Eponine. Le second cliché montrant "l'après" semble quant à lui avoir été pris lors de son voyage à Berlin à l'été 2017 où elle portait un manteau bleu Catherine Walker. Si la chronologie donne raison à Munir Somji, la différence d'expression est peut-être simplement due à la mise en beauté, à l'éventuel état de fatigue de la duchesse, qui était déjà maman des jeunes George et Charlotte, ou à la lumière et l'angle utilisés lors des prises de vue.