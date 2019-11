Kate Middleton : Clin d'oeil à Diana et look réussi pour une sortie improvisée

En attendant de voir la reine Elizabeth, les Cambridge et les Sussex réunis pour les commémorations du 11 novembre, Kate Middleton et le prince William ont effectué un nouvel engagement officiel à Londres, le 7 novembre 2019. L'occasion pour la duchesse de dévoiler un nouveau look improvisé à la dernière minute.

Pour cette première apparition depuis leur voyage au Pakistan en octobre dernier, les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) ont assisté au lancement de l'association caritative National Emergencies Trust à l'Eglise St Martin-in-the-Fields, non loin de Trafalgar Square. Seul le prince William devait y prendre part mais il a finalement été accompagné par sa populaire épouse, ajoutée au planning peu de temps avant l'événement. A défaut d'avoir pu préparer une tenue appropriée longtemps à l'avance, la styliste de la duchesse de Cambridge, Natasha Archer, a tout de même composé un nouveau look épuré mais efficace.