Kate Middleton : Cette jolie tenue passée inaperçue au Pakistan

Cette tenue a bien failli passer inaperçue ! Tout au long de son voyage de quatre jours au Pakistan, du 14 au 18 octobre 2019, Kate Middleton a multiplié les engagements et donc les looks. Avec brio, la duchesse de Cambridge a offert un nouvel exemple de garde-robe diplomatique en misant sur des tenues traditionnelles réalisées par des créateurs locaux tels que Maheen Khan et Gul Ahmed. Mais lors d'un événement organisé par le haut commissaire britannique, le 15 octobre, l'épouse du prince William a opté pour une jolie robe fleurie d'une marque londonienne.