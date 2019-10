Kate Middleton au Pakistan : royale en kurta pour une 1re journée avec William

Après le prince Harry et Meghan Markle en tournée en Afrique, c'est au tour du prince William et Kate Middleton de partir en voyage officiel. Le 14 octobre 2019, le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés au Pakistan, pays du Commonwealth, pour un déplacement de cinq jours. Après une arrivée en grande pompe lundi soir à Rawalpindi, le couple a d'ores et déjà répondu à plusieurs engagements.

Aussi bien en Angleterre qu'au Pakistan, le prince William et son épouse sont particulièrement engagés dans les domaines de l'éducation et de la santé mentale. Mardi, les parents de George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an) ont donc commencé leur voyage en visitant une école pour filles à Islamabad. Une première étape symbolique dans ce pays patriarcal. Comme le rapporte l'AFP, moins de la moitié des femmes pakistanaises savaient lire et écrire en 2015, quand 71% des hommes sont alphabétisés, selon des chiffres du ministère des Finances.