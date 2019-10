Kate Middleton : Eblouissante au Pakistan en shalwar kameez avec William

Deux semaines après la fin du voyage du prince Harry et de la duchesse Meghan de Sussex en Afrique, c'est au tour du déplacement du prince William et Kate Middleton au Pakistan de focaliser l'attention : partis d'Angleterre et de la base Brize Norton (Oxfordshire) dans la matinée à bord d'un avion Voyager de l'Armée de l'Air britannique, le duc et la duchesse de Cambridge ont atterri à 21h30 heure locale lundi 14 octobre 2019 à la base aérienne Nur Khan à Rawalpindi, non loin de la capitale Islamabad, pour entreprendre leur visite de cinq jours placée sous très haute sécurité. Plus de 1 000 agents de police sont en effet mobilisés pour encadrer, jusqu'au vendredi 18 octobre, la présence du couple princier - les premiers membres de la famille royale à visiter le pays depuis le prince Charles et la duchesse Camilla, venus en 2006 à la rencontre de survivants de la région du Cachemire après un séisme meurtrier.

Bien que leur arrivée se soit faite sur une base militaire loin de toute effervescence populaire, Kate n'en avait pas moins pour autant soigné les apparences et avait prévu, pour sa toute première apparition au Pakistan, un clin d'oeil stylistique dont elle a le secret : c'est en effet dans une tenue traditionnelle de cette région du monde, un shalwar kameez turquoise, qu'elle s'est présentée à la sortie de l'avion et sur le tarmac, où son mari William et elle ont été accueillis par des dignitaires locaux, à l'image du ministre des Affaires étrangères local Shah Mahmoud Qureshi, ainsi que le haut commissaire britannique au Pakistan, Thomas Drew. Signé Catherine Walker, l'une de ses créatrices fétiches pour les grandes occasions, son ensemble fait d'un pantalon (shalwar) et d'une chemise (kameez) qui pour le coup avait la longueur d'une robe longue laissant deviner des escarpins nude Rupert Sanderson, composait un saisissant dégradé du bleu le plus pâle au plus intense, de haut en bas, et illuminait la nuit. Une entrée en matière éblouissante (dont le compte Instagram @Kensington Royal nous a offert un aperçu de derrière Kate et William), préambule à une mission particulièrement délicate alors que les tensions entre le Pakistan et l'Inde au sujet du Cachemire sont au plus haut après divers incidents diplomatiques récents.

C'est parti pour 1000 kilomètres sous haute tension

Compte tenu de ces conditions difficiles, le détail du programme du duc et de la duchesse de Cambridge, en mission sans leurs trois enfants, ont été tenus secrets pour raison de sécurité. Si leur agenda honorera à n'en pas douter l'amitié historique entre le Royaume-Uni et le deuxième pays le plus peuplé du Commonwealth, le Pakistan d'aujourd'hui et de demain sera célébré au gré d'un périple de plus de 1 000 kilomètres depuis la moderne Islamabad et la bouillante Lahore aux régions montagneuses du nord et aux paysages sauvages de l'ouest, selon les éléments communiqués par le palais de Kensington. Tandis que leur progéniture, le prince George et la princesse Charlotte (qui ont école) ainsi que le prince Louis, sont restés aux bons soins de leur nourrice Maria Teresa Turrion Borrallo et probablement de leur grand-mère Carole Middleton, William et Catherine sont assistés dans ce voyage par une équipe de quatorze personnes, dont leurs assistants personnels Simon Case et Catherine Quinn et leur attaché de presse Christian Jones.

Il est prévu que le couple britannique, comme il en exprime le désir à chacune de ses tournées officielles, rencontre autant que possible les populations locales. Il rencontrera également un certain nombre de leaders politiques, à l'instar du Premier ministre Imran Khan, ancienne gloire du cricket, et de personnalités du monde culturel ou sportif, et apportera son soutien à des actions favorisant l'éducation et l'épanouissement des jeunes. La visite princière mettra par ailleurs en oeuvre leur intérêt pour les efforts de certaines communautés en vue de s'adapter au changement climatique et se penchera sur la question de la sécurité. A noter que la princesse Diana, mère du prince William, était venue au Pakistan en 1991 (il s'agissait alors de son premier voyage officiel en solitaire) et à nouveau en 1996 et 1997, y retrouvant son amie Jemima Goldsmith, à l'époque mariée à Imran Khan.