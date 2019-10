Kate Middleton, William et des chiots : caresses et croquettes avant de rentrer

C'est en douceur que le prince William et Kate Middleton ont achevé leur voyage de cinq jours au Pakistan. Le 18 octobre 2019, le duc et la duchesse de Cambridge étaient de retour dans la capitale, à Islamabad, pour un dernier rendez-vous officiel. Le couple s'est rendu au centre de l'armée canine pour une joyeuse visite.

Tout en allant à la rencontre des militaires, les parents de George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an) ont fait la connaissance de deux adorables chiots labradors baptisés Sky et Salto, formés à l'identification d'explosifs. Et à en croire leurs larges sourires, les Cambridge ont visiblement apprécié cette rencontre canine, eux qui sont les heureux propriétaires d'un cocker de 7 ans baptisé Lupo. Pour cette nouvelle apparition, Kate Middleton a troqué son kurta du matin pour une nouvelle tenue : un élégant manteau noir signé Beulah London.