Kate Middleton a une nouvelle tiare : la belle histoire derrière cet accessoire

22 ans après Lady Diana, le prince William et Kate Middleton ont profité de leur voyage au Pakistan pour faire un stop au Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital, à Lahore. Une visite riche en émotion pour les parents de George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an), qui ont passé du temps avec certains des enfants hospitalisés, comme l'avait fait la princesse de Galles en 1997.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont notamment fait la connaissance d'une petite fille prénommée Wafia, 7 ans, atteinte d'une tumeur au rein. Tout en leur confiant son rêve de devenir médecin, la fillette a improvisé une tea party sur son lit d'hôpital avec le prince William et son épouse. Toujours aussi à l'aise avec les enfants, Kate Middleton a joué le jeu en portant une tiare en plastique le temps de cette tendre rencontre. Un exercice plutôt facile pour la duchesse, qui porte régulièrement la précieuse tiare Lover's Knot, la préférée de Lady Diana.