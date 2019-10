Kate Middleton en chaussettes, mais souveraine, pour visiter la mosquée Badshahi

Une étole habillant ses cheveux, c'est déchaussée que Kate Middleton a visité l'un des monuments les plus connus du Pakistan. Également appelé la mosquée de l'Empereur, cet édifice datant du XVIIe siècle est aujourd'hui la 5e plus grande mosquée du monde. Au côté de son mari, la mère de George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an) a rencontré des chefs religieux promouvant l'harmonie interconfessionnelle. Les Cambridge ne sont pas les premiers membres de la famille royale à visiter ce monument, puisque le prince Charles et Camilla s'y étaient rendus en 2006, la princesse Diana en 1991 et la reine Elizabeth en 1961.

Avant de repartir pour Londres, le 18 octobre, le prince William et son épouse vont également visiter le Shaukat Khanum Memorial Cancer Hospital de Lahore. Après avoir déjà fait plusieurs références aux voyages de Diana au Pakistan, le spectre de la princesse disparue accompagnera une fois encore cette visite du centre hospitalier puisqu'elle s'y était rendue en 1996.