Kate Middleton de retour et en forme après une nuit chaotique au Pakistan

Après une belle frayeur en avion jeudi soir, le prince William et Kate Middleton ont finalement pu quitter la ville de Lahore. Le 18 octobre 2019, au quatrième jour de leur voyage officiel au Pakistan, le duc et la duchesse de Sussex sont repartis à Islamabad, la capitale. Ils y tiendront un dernier engagement avant de rentrer à Londres pour passer le week-end avec leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis (6 ans, 4 ans et 1 an).

Malgré une nuit quelque peu chaotique, Kate Middleton est apparue en forme lors de son arrivée à l'aéroport vendredi matin. Comme elle l'a fait depuis le début du voyage, la Britannique de 37 ans a misé sur une nouvelle tenue traditionnelle en portant un kurta de la marque pakistanaise Elan. C'est sous le soleil que la duchesse et son mari sont montés à bord de l'Airbus de la Royal Air Force, après avoir été contraints d'annuler leur voyage prévu jeudi soir à cause de violents orages. Leur avion a en effet essayé de se poser dans deux aéroports différents d'Islamabad avant de finalement faire demi-tour sous les éclairs. Les Cambridge, leur équipe et les journalistes les accompagnant ont donc dû passer la nuit au Pearl Continental Hotel, réquisitionné au dernier moment par le haut-commissaire britannique.

Avant de repartir pour l'Angleterre, Kate Middleton et le prince William vont effectuer une dernière visite au centre de la brigade canine de l'armée pakistanaise, à Islamabad. Initialement, ils devaient également se rendre à un poste militaire important à la frontière de l'Afghanistan et effectuer un vol en hélicoptère au-dessus de la passe de Khyber, mais leur agenda a été chamboulé par leur nuit improvisée à Lahore.