Kate Middleton et William au naturel : leur drôle de virée en tuk-tuk en vidéo

Lors de la réception organisée en leur honneur au Monument national d'Islamabad, le 15 octobre, Kate Middleton et son mari ont fait une arrivée remarquée, non pas en voiture blindée ni même en carrosse, mais bien en tuk-tuk. Un moyen de locomotion typique et haut en couleur, qui n'a pas manqué de faire son effet tant il contraste avec le chic et la retenue dont font généralement preuve les Cambridge. Mais à en croire la nouvelle vidéo les montrant de l'intérieur du véhicule, il semble que le prince William et son épouse ont plutôt apprécié cette courte virée dans l'engin à trois roues. "Trop drôle", entend-on dire Kate Middleton, radieuse dans sa robe pailletée Jenny Packham.

Une virée dans les glaciers du Chitral, sur les traces de Diana, une joyeuse partie de cricket, sport national au Pakistan, de jolis moments avec des enfants luttant contre la maladie, une séance caresses et croquettes avec d'adorables chiots... Le prince William et Kate Middleton ont enchaîné les engagements durant ce court voyage royal au Pakistan, que la duchesse a qualifié de "fantastique" dans une rare interview accordée à CNN. Un périple riche en émotion puisque le couple s'est fait une belle frayeur, en plein orage, alors qu'il était dans son avion de la Royal Air Force.