Kate Middleton : Même au supermarché en famille, elle est "magnifique"

Les clients du supermarché Sainsbury d'Hardwick, près de Cambridge, ont eu une surprise royale le 24 octobre 2019. Accompagnée de ses aînés George et Charlotte (6 et 4 ans), Kate Middleton y a en effet effectué quelques achats avant les festivités d'Halloween.

"Elle était avec Charlotte et George en train de regarder des costumes d'Halloween, mais son garde du corps surveillait les gens avec des téléphones et leur disait de ne pas prendre de photo, a rapporté un témoin au Mirror jeudi. Je n'ai pas vu ce qu'elle a acheté. Une femme présente avec ses enfants a dit que Kate leur avait demandé en quoi ils allaient se déguiser pour Halloween." Toujours selon cette source, la duchesse de Cambridge, habillée d'un pantalon et d'un polo noir, avait l'air "d'avoir les pieds sur terre" : "C'était si agréable de la voir faire des choses normales que vous et moi faisons. Elle est toujours magnifique. Vous ne vous attendez pas à ça en allant faire vos courses. Je ne pouvais me concentrer sur mes achats."