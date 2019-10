Kate Middleton renouvelle sa garde-robe : un nouveau look d'automne dévoilé

La duchesse de Cambridge n'en finit plus de renouveler sa garde-robe. Le 22 octobre 2019, trois nouvelles photos de Kate Middleton et son mari William ont été partagées sur leur compte Instagram officiel. Des clichés réalisés lors d'un événement organisé au palais de Buckingham en début de mois et qui montrent la Britannique de 37 ans dans une tenue de mi-saison inédite.

Juste avant de s'envoler pour son voyage de quatre jours au Pakistan, le couple royal a reçu plusieurs adolescents méritants, mis à l'honneur par la BBC Radio en tant que Teen Heroes. Pour la quatrième année consécutive, le prince William et son épouse, en compagnie de la chanteuse Camila Cabello, ont donc reçu les dix finalistes de cette édition 2019 afin de les féliciter pour leurs efforts et leur générosité. Un rendez-vous pour lequel Kate Middleton avait misé sur un look d'automne efficace : une robe mi-longue imprimée à manches, de la marque L.K. Bennett. Un modèle féminin et habillé, toujours en vente dans les magasins John Lewis au prix de 460 euros.