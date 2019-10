Sarah Ferguson, 60 ans : Botox, laser et retouches aux pieds, elle a tout essayé

Sarah Ferguson explique avoir ensuite expérimenté la mésothérapie en subissant des injections de vitamines, minéraux et acides aminés : "Le cocktail de vitamines qui hydrate et booste la peau." Puis, il y a cinq ans, la mère des princesses Eugenie et Beatrice s'est essayée aux fils tenseurs pour rehausser les traits de son visage. Des fils médicaux qui se dissolvent au bout de huit mois quand les effets doivent durer jusqu'à deux ans.

Place au laser et aux cellules souches

Plus récemment, la duchesse d'York a confié son visage au docteur Gabriela Mercik, une amie de longue date qui officie à Londres, au sein de la clinique Harley Street. Elle y a subi un traitement au laser sur l'ensemble du visage, une procédure relativement rapide, sans douleur, non invasive et sans convalescence : "Le collagène a besoin de se reconstruire. J'espère que ce sera fait pour mon anniversaire." L'intervention coûte au moins 4000 euros

Enfin, Sarah Ferguson a révélé avoir également retouché ses pieds : "Je suis allée aux Bahamas en mars pour le traitement. Je pense que mes orteils étaient ruinés par toutes mes années d'équitation quand j'étais jeune. Ils ont réduit l'os [du gros orteil, NDLR] et implanté 20 millions de cellules souches prélevées de mon diaphragme pour faire un nouveau cartilage. Environ six mois sont nécessaires pour la guérison, mais je peux marcher en talons !" Voilà qui devrait lui être utile pour le prochain mariage royal : celui de sa fille aînée Beatrice avec l'Italien Edoardo Mapelli Mozzi, prévu pour l'année 2020.

Marine Corviole