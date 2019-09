Beatrice d'York fiancée : la princesse va épouser Edoardo Mapelli Mozzi

Sur Instagram, la princesse Eugenie a partagé trois nouvelles photos de sa soeur aînée et son fiancé : "Beabea – Wow ! Je suis si contente pour toi ma grande soeurette et cher Edo, a-t-elle témoigné. Vous êtes faits pour être ensemble. Les photos sont de moi !" Sur les trois images, réalisées par la princesse Eugenie donc, les internautes ont ainsi pu découvrir l'impressionnante bague de fiançailles que porte désormais la princesse Beatrice à l'annulaire. "Nous sommes ravis de voir Beatrice et Edoardo fiancés, après avoir vu leur relation évoluer avec fierté. Nous sommes les parents chanceux d'une fille merveilleuse qui a trouvé son amour et son compagnon en la personne d'un ami dévoué et d'un jeune homme loyal", ont quant à eux commenté le prince Andrew et Sarah Ferguson.

Une relation "merveilleuse"

Les parents d'Edoardo Mapelli Mozzi, Nikki Williams-Ellis et Alessandro Mapelli Mozzi, ont affirmé : "Nous sommes sincèrement ravis. Notre famille a connu Beatrice pendant la plus grande partie de sa vie. Edo et Beatrice sont faits l'un pour l'autre, leur bonheur et leur amour sont évidents. Ils ont un lien incroyablement fort, leur mariage ne va que renforcer ce qui est déjà une relation merveilleuse."