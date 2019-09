Meghan Markle et Harry de mariage à Rome : look de soirée et complicité

Ils ont finalement fait une apparition. Le 20 septembre 2019 à Rome, le prince Harry et Meghan Markle figuraient parmi les nombreux invités au mariage de la styliste Misha Nonoo, amie proche de la duchesse, avec l'entrepreneur Michael Hess. Une cérémonie qui s'est tenue au coucher de soleil, dans la magnifique Villa Aurelia.

Même s'ils sont arrivés dans la capitale italienne jeudi, le duc et la duchesse de Sussex semblent avoir manqué le premier dîner de répétition organisé le soir-même dans un restaurant romain privatisé. Vendredi soir, c'est main dans la main que le couple royal a fait une arrivée remarquée sur le lieu du mariage : Harry était sur son trente-et-un en smoking tandis que son épouse était vêtue d'une luxueuse et élégante robe Valentino en tulle noir brodé de strass. Une pièce de créateur qui coûte tout de même 10 000 euros...

D'autres célèbres invités ont également fait le voyage jusqu'à Rome pour ces noces fastueuses : les princesses Eugenie et Beatrice, autres copines royales de la mariée, Katy Perry et son fiancé Orlando Bloom, qui les croisaient déjà il y a peu au mariage d'Ellie Goulding à York, Paul McCartney et sa femme Nancy Shevell, le top Karlie Kloss et son mari Joshua Kushner, Ivanka Trump et Jared Kushner, ou encore l'animateur James Corden. Selon Hello!, les festivités étalées sur trois jours comptent également une grande fête prévue dans les mythiques studios de la Cinecittà.

Un mariage incontournable

C'est en laissant leur petit Archie (4 mois) en Angleterre que le prince Harry et Meghan Markle ont emprunté un vol commercial pour se rendre en Italie. Un mode de voyage qui est loin d'être innocent après les vives critiques dont les Sussex ont fait l'objet cet été pour avoir multiplié les allers-retours en jet privé. Le duc et la duchesse se sont retrouvés taxé d'hypocrisie puisqu'ils sont de fervents défenseurs de la cause environnementale.

Même si elle s'apprête à entamer une nouvelle tournée royale africaine avec son mari et Archie, Meghan Markle n'aurait manqué ce mariage pour rien au monde. Misha Nonoo est en effet une amie de longue date. La styliste née au Bahreïn, élevée à Londres, scolarisée à Paris, puis installée à New York aurait joué les entremetteuses en présentant sa copine actrice à Harry en 2016 (d'autres versions citent plutôt Violet von Westenholz, autre amie commune du couple). Après avoir assisté au mariage royal de Windsor avec Michael Hess en mai 2018, Misha Nonoo figurait parmi les amies de la duchesse de Sussex présentes lors de sa luxueuse baby shower célébrée à New York en février dernier. Plus récemment, les deux copines se sont retrouvées à Londres le 12 septembre dernier pour lancer leur collection de vêtements de bienfaisance.