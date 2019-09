Beatrice et Eugenie d'York, leurs chéris et Fergie au mariage d'Ellie Goulding

Coqueluche des princes William et Harry, qui chanta au mariage du premier avec Kate Middleton et qui croisa le second lors d'événements philanthropiques, Ellie Goulding n'avait pas l'honneur de compter le duc de Cambridge et le duc de Sussex parmi les 300 invités de son magnifique mariage, célébré samedi 31 août 2019, mais les York était en revanche au rendez-vous : la princesse Beatrice et la princesse Eugenie, amies notoires de la chanteuse anglaise, ainsi que leur mère Sarah Ferguson, duchesse d'York, assistaient aux noces.

Agée de 32 ans, Ellie Goulding a épousé son compagnon Caspar Jopling à York Minster, la cathédrale d'York (nord de l'Angleterre), un an après leurs fiançailles, qui avaient été annoncées en août 2018. L'interprète de Love Me Like You Do portait une robe Chloé conçue par Natacha Ramsay-Levi avec des broderies de roses blanches d'York (la région natale de son époux) qui a nécessité 640 heures de confection et un voile portant les initiales des prénoms des mariés qui en a demandé 591. Pour un résultat... royal, comme le désirait la popstar : "J'ai toujours adoré les styles de mariée intemporels, de la princesse Anne et Bianca Jagger à la princesse Grace de Monaco et je voulais associer des éléments modernes et traditionnels", a-t-elle expliqué à Vogue.

Un mariage presque royal !

Ses invités, parmi lesquels des amis très célèbres à l'image de Katy Perry et Orlando Bloom, Sienna Miller ou encore James Blunt et sa compagne Sofia, auront apprécié. La princesse Eugenie d'York, amie des deux mariés qui ne serait pas pour rien dans leur rencontre, en 2017, était bien évidemment présente, avec son mari Jack Brooksbank, qu'elle a épousé avec faste en octobre 2018 à Windsor - Ellie Goulding était de la noce. Les deux couples avaient notamment été repérés ensemble en 2017 au Madison Square Garden à New York lors d'un match des Knicks. Par ce beau samedi ensoleillé, la fille cadette du prince Andrew avait choisi de porter une robe à... fraises, un motif original, signée Peter Pilotto, avec des escarpins gris Gianvitto Rossi, un sac Prada et un bibi Juliette Botterill.

Sa soeur aînée la princesse Beatrice, figure tout aussi connue de la jet-set britannique et également très amie avec la mariée (elles étaient notamment parties en vacances ensemble en 2018 en Jordanie), était elle aussi présente, accompagnée par son boyfriend, l'élégant Edoardo Mapelli Mozzi, avec qui elle mène une relation qui pourrait la conduire elle aussi à l'autel prochainement. Beatrice d'York se signalait dans une robe lamée d'un vert intense, une création - qui frôle les 2 000 euros ! - de la marque The Vampire's Wife portée avec des talons Reiss et un sac Sienna Jones. Et son amoureux avait le bon goût de porter une cravate assortie.

Si leur père le prince Andrew, dans l'oeil du cyclone du scandale sexuel autour de Jeffrey Epstein, n'était pas présent, leur mère Sarah Ferguson ne s'est pas privée de prendre part à ce grand événement mondain : habillée d'une robe bleue portée sous une robe manteau noire et coiffée d'une sorte de chapka en plumes, la duchesse d'York, qui a savouré l'accueil vibrant du public, a retrouvé avec plaisir ses filles et leurs compagnons. A noter que Cressida Bonas, ex du prince Harry, était également de la noce.

Dernier ingrédient royal de ce mariage : Ellie Goulding et Caspar Jopling, ancien de l'Eton College et de Harvard qui travaille pour Sotheby's, ont eu le privilège d'être photographiés par Matt Porteous, qui a depuis quelque temps les faveurs des Cambridge.