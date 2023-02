Meghan Markle n'est plus seule... Une autre figure royale a elle aussi enfreint le protocole !

C'est une nouvelle qui avait réjoui le clan royal et la famille Ferguson. Quelques mois seulement après la naissance du petit August, premier enfant d'Eugenie d'York et de son mari Jack Brooksbank, sa grande soeur Beatrice mettait elle aussi au monde son premier enfant en septembre 2021, une petite fille prénommée Sienna. Et comme Meghan Markle à l'époque de la naissance d'Archie, elle n'avait rien suivi du protocole imposé pour les royal babies.

Pas de présentation officielle devant la Lindo Wing, maternité de l'hôpital St Mary de Londres où les futures mamans de la Couronne accouchent en temps normal. Pas de communiqué sur les grilles du palais indiquant le sexe de bébé non plus. C'est sur Instagram que la jeune maman avait révélé la naissance de sa fille en postant une photo des empreintes de ses petits pieds sur les réseaux sociaux.

Le prénom s'est lui aussi fait attendre. Au lieu de profiter de son post Instagram pour révéler celui qu'ils avaient choisi, les parents ont fait languir les internautes un mois durant. Ce n'est qu'en octobre qu'ils ont révélé que leur bébé s'appelait Sienna, prénom d'origine italienne en hommage aux racines de son papa, et commençant par un S pour honorer la grand-mère Sarah Ferguson (maman de Beatrice et Eugenie et ex-femme du prince Andrew). Des décisions beaucoup moins critiquées que celles de la duchesse de Sussex à l'époque.

La naissance polémique d'Archie

Si la princesse Beatrice ne s'est pas fait taper sur les doigts pour son manque de partage avec la communauté de fans de la monarchie britannique, Meghan Markle a eu droit à un tout autre traitement. Il faut dire qu'en qualité de membres actifs de la Couronne, les fans s'attendaient à ce que Meghan et Harry en dévoilent un peu plus sur leur premier enfant le jour de sa naissance.

Non seulement, ils n'ont pas eu droit à la traditionnelle séance photo de couple sur le perron de la maternité comme ont pu le faire par le passé Kate Middleton et le prince William. Mais les présentations officielles ont eu lieu dans l'enceinte du château de Windsor où les jeunes parents sont apparus, Archie dans les bras, une poignée de secondes. L'une des rares fois où le petit garçon aura été officiellement photographié pour la famille...