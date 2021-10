La princesse Beatrice maman : le nom de sa fille dévoilé, hommage à la reine... mais pas que !

Comme pour chaque royal baby, il a fallu attendre plusieurs jours avant de connaître le prénom du premier enfant de Beatrice d'York. Le 18 septembre 2021, au Chelsea and Westminster Hospital de Londres, la princesse et son mari Edoardo Mapelli Mozzi ont accueilli une petite fille. Les heureux parents ont finalement relayé son prénom sur Instagram.

Edoardo Mapelli Mozzi a publié une photo des empreintes de pieds de sa fille, révélant qu'elle se nomme Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Le prénom de la reine Elizabeth a donc été repris en hommage direct à la grand-mère de la princesse Eugenie mais les origines italiennes d'Edoardo Mapelli Mozzi sont également bien présentes avec Sienna. Un joli mix entre les deux familles.

"Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi. Notre vie ensemble vient juste de commencer et je suis impatient de voir toutes les choses incroyables qui nous attendent. Je me sens si aimant et reconnaissant envers ma femme, mon bébé Sienna et Wolfie [le fils d'Edoardo Mapelli Mozzi né d'une précédente relation ndlr]. Ce sont des jours que je ne veux jamais oublier Cette semaine, un ami m'a dit la plus jolie chose... Qu'avec chaque nouvel enfant, un nouveau coeur grandit. Un grand merci aux sages-femmes et l'incroyable équipe du Chelsea and Westminster Hospital", a commenté Edoardo Mapelli Mozzi en légende de cette très jolie photo.