Princesse Eugenie : Le baptême royal de son fils August reporté au dernier moment...

Le petit August va devoir patienter avant d'être baptisé. A en croire les informations du magazine Hello, publiées le 12 juillet 2021, la princesse Eugenie et son mari Jack Brooksbank ont été contraints de reporter le baptême de leur premier enfant, âgé de 5 mois. L'événement était initialement prévu samedi 17 juillet, en la chapelle royale du château de Windsor, mais un des invités a dû s'isoler, probablement après avoir été déclaré cas-contact.

Le baptême devait se tenir en petit comité avec pas plus de trente personnes, comme le préconisent les règles sanitaires outre-Manche. La reine Elizabeth devait y prendre part, de même que les parents d'Eugenie, le décrié prince Andrew et Sarah Ferguson, ainsi que sa soeur la princesse Beatrice. C'est d'ailleurs dans cette même chapelle royale que cette dernière s'est mariée il y a près d'un an avec Edoardo Mapelli Mozzi. Après le baptême, les convives avaient rendez-vous au Royal Lodge pour une petite fête. Nul ne sait pour le moment si une nouvelle date a déjà été fixée...

Né le 9 février dernier au Portland Hospital de Londres, le petit August Philip Hawke Brooksbank est le neuvième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II. Ses parents l'ont notamment baptisé ainsi en hommage au défunt prince Philip (décédé en avril dernier). Au moment de sa naissance, il était onzième dans l'ordre de succession au trône, mais il est passé au douzième rang en juin dernier, après la naissance de Lilibet, la fille du prince Harry et Meghan Markle. Il devrait encore reculer d'une place à l'automne prochain, après la naissance du premier enfant de la princesse Beatrice. Un autre royal baby qui pourrait bien être une fille !