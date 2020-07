Princesse Beatrice : Pourquoi a-t-elle choisi un mariage si secret ?

Depuis l'annonce de ses fiançailles en septembre dernier, l'organisation du mariage de la princesse Beatrice n'a cessé d'être bousculée : non seulement à cause de son père, mais également à cause du départ-choc du prince Harry et Meghan Markle en début d'année, puis en raison de la crise sanitaire. Avant même de devoir repousser ses noces, la Britannique de 31 ans aurait eu pour projet un mariage discret puisque sa moitié se trouve être un Italien divorcé, déjà papa d'un petit garçon né d'une précédente relation. La princesse est donc le premier membre de la famille royale à être belle-mère. Les vives critiques essuyées par sa petite soeur Eugenie après son coûteux mariage à Windsor, à l'automne 2018, l'auraient également poussée à faire profil bas.

Deux semaines de préparatifs

Avec l'aide de sa maman Sarah Ferguson, Beatrice a réussi à organiser son mariage en moins de deux semaines, dès que le gouvernement britannique a autorisé les cérémonies de moins de 30 personnes. À défaut d'avoir pu convier tous ses proches, dont le prince William et Kate Middleton, la princesse a pu compter sur la présence de la reine Elizabeth et du prince Philip : "Un grand mariage était hors de question à cause du coronavirus, a rapporté un ami au Sun. Ils voulaient bien sûr que la reine vienne, donc le mariage devait se faire avant qu'elle ne parte à Balmoral. C'était le bon moment." Chaque été, Elizabeth II et son mari passent en effet la belle saison dans leur château de Balmoral, en Écosse, où le reste du clan leur rend visite généralement pour quelques jours de vacances en famille.

Il a fallu attendre 24 heures avant de pouvoir découvrir les premiers portraits des jeunes mariés. La princesse Beatrice y apparaît radieuse dans une robe vintage Norman Hartnell et une magnifique tiare en diamants, toutes deux prêtées par sa grand-mère la reine.

Marine Corviole