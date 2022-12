Beatrice d'York : Soulagement, son beau-fils désormais intégré à sa famille, "il ne mourra pas sur son bureau"

Jusqu'ici, il n'était encore jamais apparu officiellement avec les autres enfants de la famille royale : à 6 ans, Christopher Mapelli Mozzi, que tout le monde surnomme "Wolfie", a fait une entrée remarquée dans le clan ce 25 décembre en accompagnant son père Edoardo et sa belle-mère, Beatrice d'York, à la messe de Noël comme les autres enfants.

Une belle-mère qu'il connaît depuis ses deux ans, et dont il semble très proche... surtout qu'il vit désormais avec elle et son père, à Londres, où il a également une demi-soeur, Sienna, née en septembre 2021. Un déménagement auquel la mère du petit garçon, Dara Huang, a donné son accord avec joie : américaine, la jeune femme qui était fiancée à Edoardo Mapelli Mozzi avant qu'il ne rencontre la princesse Beatrice, est heureuse que son fils ne soit pas scolarisé aux Etats-Unis.

"Je suis heureuse que mon fils n'aille pas à l'école aux Etats-Unis", a-t-elle déclaré en ligne. "Je peux dormir la nuit en sachant qu'il ne va pas mourir à son bureau le lendemain matin". Un argument compréhensible pour la jeune femme, qui a également déménagé en Grande-Bretagne et qui y exerce la fonction de décoratrice d'intérieur. En couple pendant trois ans avec le promoteur d'origine italienne, celle-ci semble s'entendre parfaitement avec son ex et la nouvelle femme de celui-ci.

Wolfie, nouvelle star de la famille royale

Et doit être enchantée de l'accueil reçu par le petit garçon au sein de la monarchie ! En effet, à en croire les images de la messe de Noël, le petit Wolfie semble avoir passé un week-end délicieux entouré des autres enfants (George, Charlotte et Louis, notamment, mais également Mia et Lena Tindall ou Savannah et Isla Phillips) et s'intégrer parfaitement à la famille royale. Sarah Ferguson, la mère de la princesse Beatrice, avait même confié considérer le petit garçon comme son petit-fils !

Et la prochaine apparition officielle du fils d'Edoardo Mapelli Mozzi pourrait bien être en mai prochain : le couronnement du roi Charles se tiendra en effet le 6 mai 2023 à Londres et se fera sûrement entouré de sa famille. On espère donc y voir le petit Wolfie... et pourquoi pas avec sa petite soeur Sienna, seul bébé de la monarchie britannique à n'avoir pour le moment jamais été présenté en public !