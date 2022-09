Funérailles d'Elizabeth II : Beatrice d'York effondrée, Zara soulagée... Les petits-enfants de la reine à pied à Windsor

La fin d'une longue journée pour eux ! Après une cérémonie imposante à Londres ce lundi 19 septembre au matin, puis une longue procession jusqu'à Windsor suivie d'un deuxième office, la famille royale a enfin pu dire au revoir à la reine Elizabeth II, dont ils célébraient les obsèques en grande pompe après onze jours de deuil national. Ou presque : ce soir, le cercle très privé se réuni pour une inhumation privée, loin des caméras.

Mais en attendant, tous ont quitté la chapelle Saint Georges de Windsor et rejoint le château. Et après le départ du roi Charles III, monté en voiture avec sa femme, puis de ses deux fils, les princes William et Harry, dans deux véhicules différents, on a pu assister à une scène inattendue : les autres petits-enfants de la reine Elizabeth II sont en effet repartis à pied, s'autorisant même quelques gestes de soulagement ou de relâchement.

Et la première à avoir eu cette idée, sûrement pour éviter d'attendre, c'est la princesse Beatrice d'York : accompagnée de son mari, Edoardo Mappeli Mozzi, et de sa mère, la controversée Sarah Ferguson, la jeune femme est partie à pied, remontant la rue escarpins aux pieds et saluant les gardes sur son passage. Très proche de la reine, la jeune femme était visiblement effondrée et a eu besoin de l'appui de son mari, père de sa petite Sienna, 1 an. Sa soeur Eugénie, en revanche, semble être rentrée de son côté, puisqu'on ne l'a pas aperçue sur les images télévisées.

Leur cousine Zara Tindall semblait en revanche soulagée et s'est même permis... quelques gestes interdits ! En effet, en repartant de la chapelle, celle-ci a attrapé la main de son époux, l'ex-rugbyman Mike Tindall, puis son bras dans un élan de tendresse qui leur ressemble bien : plutôt naturels, tous les deux aiment se montrer plutôt câlins. Ils étaient accompagnés de leur fille aînée, Mia, 8 ans, qui marchait à leurs côtés. Leurs deux cadets, Lena, 4 ans, et Lucas, 1 an, étaient quant à eux restés à la maison.

Le frère de Zara, Peter Phillips, était également avec eux, mais surtout avec ses deux filles, Savannah (11 ans et demi) et Isla (10 ans). Nées de son union avec son ex-femme Autumn, les deux jeunes filles avaient assisté à la messe avec leur père et ne lui ont pas lâché la main sur le chemin du retour. En couple avec une amie de sa soeur, mais non marié pour le moment, le discret petit-fils aîné de la reine était venu en solo aux obsèques de la reine et avait notamment laissé ses filles entrer dans l'église avec leur oncle Mike.