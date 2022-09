Elizabeth II et Philip réunis : images bouleversantes du cercueil descendant dans la crypte royale

C'est une journée qui restera gravée dans l'histoire, celle marquée par les funérailles du siècle. Ce lundi 19 septembre 2022, Elizabeth II a été inhumée. Il y a eu des images très fortes, mais celles-ci sont peut-être les plus symboliques et poignantes. Le cercueil, suivi pendant dix jours, est descendu dans le caveau, rejoindre son époux le prince Philip. Des mois plus tard, Sa Majesté a fini par retrouver celui qu'elle a toujours aimé et avec lequel elle a partagé sa vie. Elle ne sera pas enterrée, elle va rester dans la crypte, elle va rejoindre tous ceux qu'elle a aimés. Elizabeth II sera transférée depuis cette crypte royale vers la chapelle du roi Georges VI où elle reposera, aux côtés de son mari, de ses parents et de sa soeur.

Les images de ce cercueil descendu dans le caveau de Windsor, après avoir ôté la couronne et les bijoux de la reine, vont rester à jamais dans l'esprit de tous mais surtout dans celui du nouveau roi, Charles III. Il se tient debout, l'air grave et sérieux, alors que les symboles royaux ont été retirés de ce cercueil, et que celui-ci s'enfonçant dans la caveau reste la dernière image de sa mère. Dans la chapelle du roi Georges VI, il n'y aura alors qu'une cérémonie privée pour la famille, à partir de 19h30 (heure de Londres), un moment très intime. Sur l'hymne de God save the king, Charles III, va pouvoir retrouver les siens. La cane a été brisée, la couronne retirée, tout est désormais réglé pour qu'il puisse démarrer son règne. Une page se tourne.

Des images fortes du clan Windsor

Ces funérailles sont déjà considérées comme les obsèques du siècle. Le monde s'est réuni pour cet ultime adieu à la reine britannique. On a compté la présence de presque tous les chefs d'Etats de la planète, dont Emmanuel Macron, mais aussi une trentaine de familles royales européennes, et bien sûr que le clan dans son ensemble de Sa Majesté. Le roi a été aperçu très ébranlé, tout comme son épouse la reine consort Camilla. George et Charlotte de Galles, 9 et 7 ans, ont accompagné leurs parents. Les deux jeunes enfants sont arrivés avec leur mère, Kate Middleton, la mine sombre mais digne sous un immense chapeau noir, et ont retrouvé leur père, le prince William, à l'entrée du cercueil dans Westminster Abbey. Très touchés par ces adieux à leur Gan-Gan adorée, ils ont pu compter sur le soutien de leur mère, Kate Middleton. Celle-ci a en effet multiplié les gestes tendres à leur égard.