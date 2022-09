George et Charlotte, sérieux et entourés de leurs parents derrière le cercueil d'Elizabeth II

Ses obsèques sont déjà considérées comme les obsèques du siècle : ce lundi, Elizabeth II est inhumée en présence de presque tous les chefs d'Etats de la planète, dont Emmanuel Macron, d'une trentaine de familles royales européennes mais également de son clan dans son ensemble. Et notamment de deux invités particulièrement jeunes : George et Charlotte de Galles, 9 et 7 ans, qui ont accompagné leurs parents.

Les deux jeunes enfants sont arrivés avec leur mère, Kate Middleton, la mine sombre mais digne sous un immense chapeau noir, et ont retrouvé leur père, le prince William, à l'entrée du cercueil dans Westminster Abbey. Placés au milieu du couple, ils ont marché, comme les adultes de leur famille, tout au long de cette courte procession jusqu'au choeur.

Le visage fermé, les deux enfants ont parfaitement tenu leur rôle. La princesse Charlotte, qui portait pour la première fois le chapeau obligatoire des grandes cérémonies de l'aristocratie britannique, n'a quant à elle pas lâché la main de sa mère, sans doute très impressionnée par ce grand événement, avant de s'asseoir à côté d'elle.

S'ils commencent en effet à avoir l'habitude de participer aux grandes réunions de la famille, les deux aînés du prince William n'étaient pour le moment qu'apparus lors d'événements joyeux ou religieux comme le Jubilé de Platine, en juin dernier, où ils avaient brillé avec leur petit frère Louis (4 ans) et certaines messes. Mais pour ces funérailles historiques, ils ont donc dû être particulièrement briefés par leurs parents.

Aucun autre enfant de cette génération n'avait accompagné leurs parents : les jeunes Savannah et Isla Phillips, ainsi que Mia et Lena Tindall, avaient rendu un dernier hommage à leur arrière-grand-mère pendant la veillée ces derniers jours. Outre le prince William et sa femme Kate Middleton, le roi Charles III et ses frères et soeurs (la princesse Anne, Andrew d'York et Edward de Wessex) étaient bien sûr au premier rang, accompagnés du prince Harry et de sa femme Meghan Markle, ainsi que de tous les petits enfants de la reine (Zara Tindall, Peter Phillips, Eugenie et Beatrice d'York ainsi que Louise et James de Wessex).