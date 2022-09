Elizabeth II : Mia, Lena, Savannah... ses arrière-petits-enfants aux côtés d'Eugenie et Beatrice, émues

Décidément, cette veillée de quatre jours du cercueil d'Elizabeth II à Londres offre des images exceptionnelles : des centaines de milliers de britanniques faisant la queue pendant plus de 12 heures pour pouvoir l'apercevoir, David Beckham, ému comme rarement... Mais aussi la famille royale, qui a fait une apparition surprise ce vendredi soir, quasiment au grand complet.

Alors que le roi Charles III, la princesse Anne et les princes Edward et Andrew avaient pris place au côté du cercueil de leur mère pour une veillée d'un quart d'heure, comme ils l'avaient annoncé, le public, qui continuait à défiler, a eu la surprise, en effet, de voir arriver la reine consort Camilla, mais également les petits-enfants et arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II !

Pour la première fois en effet, ce sont des très jeunes membres de la famille royale qui lui ont rendu hommage : venues avec leur père Peter Phillips, Savannah et Isla, 11 ans et demi et 10 ans, étaient encore timides mais dignes, toutes les deux vêtues de noir.

Les deux petites filles y ont ensuite retrouvé Mia et Lena, 8 et 4 ans, leurs cousines nées de l'union entre Zara Phillips et Mike Tindall (qui ont également un fils, Lucas, 1 an). Toujours aux côtés de sa femme pour les événements importants de la famille royale, l'ancien rugbyman semblait d'ailleurs particulièrement ému.

Petites-filles de la princesse Anne, les quatre fillettes ont ensuite été rejointes par Wolfie, le beau-fils de Beatrice d'York.

George, Charlotte et Louis de Galles ce samedi ?

Très rare à seulement 6 ans, le petit garçon est resté très sage aux côtés de sa belle-mère et de son père, Edoardo Mapelli Mozzi. Pas question en revanche pour la princesse d'emmener avec elle sa petite Sienna, seulement âgée d'un an, dans ce genre de moments ! Sa soeur Eugenie n'avait quant à elle pas emmené non plus son fils August, 19 mois.

Dans les autres membres de la famille royale présents, on comptait Sophie de Wessex, la femme du prince Edward, considérée par Elizabeth II comme un roc et qui semblait une nouvelle fois effondrée, le visage très marquée. Ses enfants, les très jeunes Louise (18 ans) et James (14 ans) sont restés autour d'elle en attendant un grand événement ce samedi.

En effet, la famille royale a confirmé une nouvelle "Veillée des Princes" mais cette fois ci, avec les huit petits-enfants d'Elizabeth II. Peter et Zara Phillips, Eugenie et Beatrice d'York mais également Louise et James devraient donc faire leur grand retour à Westminster Hall et y retrouver leurs cousins William et Harry.

Ceux-ci seront peut-être accompagnés de leurs femmes, Kate Middleton et Meghan Markle, et peut-être des enfants du prince William, George, Charlotte et Louis de Galles (9, 7 et 4 ans), qui étaient eux aussi particulièrement proches de la reine.