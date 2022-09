Diaporama : Elizabeth II : Mia, Lena, Savannah... ses arrière-petits-enfants aux côtés d'Eugenie et Beatrice, émues

16 / 17

Des membres de la famille royale: James, le vicomte Severn, Lady Louise Windsor, la comtesse Sophie de Wessex, Jack Brooksbank, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, le vice-amiral Sir Tim Laurence, Zara Phillips (Zara Tindall), Mike Tindall, le duc de Kent, Mia et Lena Tindall, le duchesse de Gloucester, et le comte et la comtesse de St Andrews - Le roi d'Angleterre organise une veillée au côté du cercueil de la reine Elizabeth II d'Angleterre au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 16 septembre 2022.

The Countess of Wessex, the Queen Consort, Vice Admiral Timothy Laurence and Mike Tindall attends a vigil around the coffin of, Queen Elizabeth II, as it lies in state on the catafalque in Westminster Hall, at the Palace of Westminster, London. Picture date: Friday September 16, 2022.