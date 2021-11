Peter Phillips recasé ? La jolie blonde venue avec lui au double baptême royal est loin d'être inconnue

Un an et demi après son divorce, Peter Phillips pourrait bien avoir retrouvé l'amour. Dimanche 21 novembre 2021, le fils de la princesse Anne a pris part au baptême de son neveu Lucas (8 mois), le fils de sa soeur Zara Tindall. Le Britannique de 44 ans a fait une arrivée remarquée au Royal Lodge de Windsor puisqu'il était accompagné en voiture d'une certaine Lindsay Wallace.

Comme le détaille le Daily Mail, cette jolie blonde de 40 ans est une vieille amie d'école de Peter Phillips et sa soeur Zara, rencontrée lors de leur passage à la très prisée Gordonstoun School (en Ecosse). Cette fille d'un magnat du pétrole avait d'ailleurs assisté au mariage de Zara et Mike Tindall en 2011. Comme Peter Phillips, Lindsay Wallace est séparée de son mari et père de ses deux enfants depuis peu. Tous deux avaient déjà lancé des rumeurs de romance en mars dernier, lorsque le petit-fils de la reine avait bravé les mesures sanitaires pour rendre visite à son "amie" en Ecosse...

Si un porte-parole du palais a confirmé la venue de Lindsay Wallace aux baptêmes de Lucas et d'August (le fils de la princesse Eugenie), aucun commentaire n'a été fait sur une éventuelle idylle. Dimanche, le duo a ainsi pris part à la cérémonie privée en compagnie d'autres membres de la famille royale, y compris la reine, présente malgré ses problèmes de santé.

Peter Phillips et son épouse canadienne Autumn avaient annoncé leur séparation en février 2020, après 17 ans de vie commune et deux filles : Savannah et Isla (10 et 9 ans). Le divorce et les négociations financières n'ont été finalisées qu'en juin dernier, "en toute amitié", comme l'avait précisé un porte-parole du couple. Une bonne entente confirmée par une apparition des ex, toujours complices au Festival de Cheltenham, un mois après l'annonce de leur rupture.