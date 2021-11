Diaporama Peter Phillips recasé ? La jolie blonde venue avec lui au double baptême royal est loin d'être inconnue

1 / 16 Peter Phillips recasé ? La jolie blonde venue avec lui au double baptême royal est loin d'être inconnue

2 / 16 Peter Phillips et Lindsay Wallace - La reine Elisabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor.

3 / 16 Peter Phillips assiste aux courses hippiques "Royal Ascot" le 19 juin 2021.

4 / 16 Peter Phillips et Lindsay Wallace - La reine Elisabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.

5 / 16 Peter Phillips et Lindsay Wallace - La reine Elisabeth II d'Angleterre et des membres de la famille royale arrivent à la Chapelle Royale de Tous les Saints à Windsor pour le double baptême d'August Brooksbank et de Lucas Tindall, les deux nouveaux arrières-petits-fils de sa majesté Elizabeth II d'Angleterre. Windsor, le 21 novembre 2021.

6 / 16 Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips malgré l'annonce de leur divorce le mois dernier posent ensemble au Festival de Cheltenham le 13 mars 2020.

7 / 16 Mariage de Peter et Autumn Phillips à Windsor en 2008.

8 / 16 Peter Phillips avec ses filles Isla et Savannah - "2019 Festival of British Eventing" dans le parc Gatcombe au Royaume-Uni. Le 2 août 2019

9 / 16 Le prince William, duc de Cambridge, Peter Phillips, Le prince Harry, duc de Sussex, - Arrivées aux funérailles du prince Philip, duc d'Edimbourg à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 17 avril 2021.

10 / 16 Le prince Harry, duc de Sussex, Peter Phillips et Autumn Phillips arrivent pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, le 21 avril 2019.

11 / 16 La reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne, Savannah Phillips, Isla Phillips, Autumn Phillips, Peter Philips, James Mountbatten-Windsor, vicomte Severn- La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.

12 / 16 Peter Phillips, Autumn Phillips arrivent au Festival Cheltenham - Jour quatre, le 13 mars 2020.

13 / 16 Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips malgré l'annonce de leur divorce le mois dernier posent ensemble au Festival de Cheltenham le 13 mars 2020.

14 / 16 Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips - La famille royale d'Angleterre assiste à une messe en la cathédrale St Paul de Londres, le 10 juin 2016 pour le 90ème anniversaire de la reine Elisabeth (Elizabeth) II d'Angleterre.

15 / 16 Peter Phillips et sa femme Autumn Phillips - La famille royale d'Angleterre lors du Royal Ascot, jour 5. Le 22 juin 2019