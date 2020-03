Autumn et Peter Phillips : En plein divorce, mais radieux ensemble à Cheltenham

Ni la propagation du coronavirus et les mesures de confinement ni même les péripéties sentimentales n'auront eu raison de la passion de la famille de la princesse Anne pour les courses de chevaux : du 10 au 13 mars 2020, la fille de la reine Elizabeth II ainsi que ses propres enfants, Peter et Zara Phillips, ont en effet encore une fois fait l'honneur de leur présence au Festival hippique de Cheltenham, à une quarantaine de minutes en voiture de Gatcombe Park (Gloucestershire), le fief familial.

Dès la journée inaugurale, le clan était présent en force. Plus surprenant, Peter Phillips (42 ans) et sa future ex-femme Autumn (41 ans) assistaient ensemble à l'événement, à peine plus d'un mois après avoir révélé, le 11 février dernier, qu'ils se sont séparés en 2019 et qu'ils sont en instance de divorce, après 17 ans d'amour et 12 ans de mariage. Arrivés à deux à l'hippodrome, les parents des jeunes Savannah (9 ans) et Isla (8 ans le 29 mars) ont vibré à l'unisson devant les performances des chevaux dont ils sont propriétaires, et à nouveau trois jours plus tard lors de la Gold Cup courue au dernier jour du meeting, où on a pu les voir rire à gorge déployée et exploser de joie. C'est ce qui s'appelle rester en bons termes ! Le couple, pour l'heure, continue de vivre et d'élever ses filles à Gatcombe Park.

"Peter et Autumn en sont arrivés à la conclusion que c'était la meilleure décision à prendre pour leurs deux enfants et pour leur amitié, signalait le communiqué émis le mois dernier par le couple. La décision de divorcer et de partager la garde est le fruit de mois de discussions et, même si elle est triste, elle se fait à l'amiable. (...) Leurs familles respectives sont naturellement tristes, mais les soutiennent pleinement dans leur décision conjointe d'élever ensemble leurs enfants. Peter et Autumn sont tous deux restés dans le Gloucestershire pour les élever là où ils sont installés depuis des années."

La vice-championne olympique de concours complet de la famille, Zara Phillips, elle aussi fidèle de l'événement, s'est également montrée à Cheltenham, tantôt seule, tantôt avec son mari Mike Tindall. L'ancien rugbyman, qui a souvent la langue bien pendue, s'est montré sceptique quant à l'annulation de tous les événements sportifs pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 : "Est-ce que je pense que tout annuler va résoudre le problème ? Je ne suis pas complètement sûr", a-t-il ainsi réagi à une question des journalistes lors de son arrivée à l'hippodrome avec Zara le 13 mars.