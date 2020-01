Zara et Mike Tindall en Australie : polo et journée plage avec Mia et Lena

La petite-fille de la reine Elizabeth s'est tout autant illustrée sur sa monture qu'en marge du terrain de polo ! Le 5 janvier 2020, Zara Tindall a pris part au tournoi Magic Millions Polo organisé à Gold Coast, dans l'est de l'Australie. Pour ce nouvel événement sportif, la cavalière émérite a pu compter sur le soutien de son mari, l'ancien rugbyman Mike Tindall, 41 ans.

Tout sourire, la fille de la princesse Anne et Mark Phillips a fait une arrivée remarquée dans une tenue estivale colorée. Profitant de l'hiver au soleil de l'autre côté du globe, la Britannique de 38 ans était sur son trente-et-un avant de finalement enfiler ses bottes pour monter en selle. Depuis 2012, Zara Tindall est l'ambassadrice féminine de ce tournoi annuel. La veille, c'est en famille que le couple, marié depuis 9 ans, avait profité d'une journée plage avec ses deux filles, Mia (5 ans) et Lena (1 an).

Initiation au surf et séance photo les pieds dans le sable : il s'agit du tout premier voyage à quatre pour ces adeptes de la région. Tous les mois de janvier depuis 2012, Zara et Mike Tindall s'envolent pour la côte est de l'Australie, qu'ils affectionnent tout particulièrement. Dans une récente interview accordée au magazine The Australian Women's Weekly de janvier 2020, la sportive a même confié avoir déjà songé à quitté sa Grande-Bretagne natale déménager au bout du monde : "Probablement pas tant que je continue la compétition. Ce serait un peu difficile de faire la navette. Mais après ça... Oui, je pense que si une opportunité se présente, nous y songerons certainement."