Zara Phillips : Sa fille Lena, 1 an, fait ses premiers pas... et bien plus !

Le Festival of British Eventing a fait son retour sur le domaine de Gatcombe Park et avec lui les petites-filles de la princesse Anne d'Angleterre, maîtresse des lieux ! Organisé par la Fédération britannique de concours complet, qui fait partie de la Fédération britannique d'équitation, ce rendez-vous annuel met bien évidemment à l'honneur les trois disciplines qui composent le "complet", à savoir le dressage, le jumping et le cross-country, mais offre aussi, pendant les trois jours où il se tient, des attractions et divertissements pour toute la famille.

Savannah (8 ans) et Isla (7 ans) Phillips, les filles de Peter Phillips et son épouse Autumn et aînées des arrière-petits-enfants de la reine Elizabeth II, ainsi que leur cousine Mia Tindall (4 ans), fille de Zara (Phillips) et Mike Tindall, tous deux présents également, en ont encore une fois profité à fond au cours du week-end du 2 au 4 août 2019. Mais cette fois, le club des trois était un club des quatre : Lena, la dernière-née, fait maintenant partie de la bande !

A tout juste un an, premier anniversaire qu'elle a fêté le 18 juin dernier, la seconde petite fille de Zara et Mike Tindall marche déjà avec assurance et s'autorise même d'autres audaces, comme celle de jouer comme les grands dans la structure gonflable qui a été installée pour l'événement. Un château rebondissant très amusant qu'elle a découvert avec prudence mais sans timidité et dans lequel sa grande soeur Lena était surexcitée.

Pour le reste, les fillettes ont eu droit à la totale des réjouissance en mode fête foraine : glaces et sucreries, maquillage, tours sur les épaules des papas et mamans (on a même pu voir vendredi Savannah porter sa petite soeur Isla sur son dos)... Elles ont aussi été très impressionnées par la démonstration des fauconniers présents sur le site. Evidemment, Lena, quand elle n'était pas en train de boire son biberon, était au centre de toutes les attentions : tantôt dans les bras de sa maman, tantôt avec ses cousines Savannah et Isla lui donnant la main de part et d'autre pour l'aider à marcher dans la pelouse, tantôt encore décollant vers le ciel, propulsée par son gaillard de papa, Mike Tindall, ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre de rugby.

Les deux couples et les quatre demoiselles n'ont pas manqué un seul des trois jours du festival. Rendez-vous est pris pour l'an prochain, mais auparavant, on les retrouvera, comme de coutume, au gré des différentes compétitions équestres de la région.