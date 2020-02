Elizabeth II : La reine "bouleversée" par le divorce de son petit-fils

La reine Elizabeth est à deux doigts de manger son chapeau. Blessée, affaiblie par la fuite du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, la souveraine subit à nouveau un coup dur. La famille royale Angleterre se décime. Son plus grand petit-fils, Peter Phillips, 42 ans, est en plein divorce. Et pour couronner le tout, son épouse Autumn était l'une des favorites de la reine. "Je suis sûr que sa Majesté est bouleversée, confie un proche de Peter au Sun. C'est la dernière chose dont elle a besoin après toutes les récentes épreuves qu'elle a traversé. On a la sensation que le clan s'effondre peu à peu...

Peter Phillips est le fils de Mark Phillips et d'Anne du Royaume-Uni – la fille cadette d'Elizabeth II. En septembre dernière, la reine et et son épouse voyageait ensemble, complices, jusqu'à l'église. Mais il semblerait que ce genre de moments privilégiés appartiennent au passé. Après douze ans de mariage, la belle Canadienne a décidé de mettre fin à son mariage avec Peter, et ce malgré la naissance et l'éducation de leurs deux filles Savannah Anne Kathleen, 9 ans, et Isla Elizabeth, 7 ans. Cette séparation ne serait que le résultat de deux âmes qui ont évolué de manière différente. Mais en attendant, Autumn songerait très sérieusement à rejoindre son pays d'origine...

Meghan Markle responsable du divorce ?

Elizabeth n'est évidemment pas la seule à souffrir de cette mésaventure. Peter Phillips, le premier, n'aurait pas du tout vu venir le divorce et serait "choqué", "dévasté" par la perte de cet être qu'il voyait vieillir à son côté. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la duchesse de Sussex – que la reine ne porte déjà plus tellement dans son coeur – pourrait bien être à l'origine de cette décision. "Peut-être qu'Autumn a été influencée par le départ de Meghan et Harry, chuchote-t-on dans la presse britannique. Peut-être qu'elle s'est dit que c'était possible, qu'elle pouvait elle aussi quitter l'Angleterre." Après le Megxit, bientôt l'Autuxit ?