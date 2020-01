Meghan Markle : Sa mère responsable du Megxit ? "Harry se tourne vers elle"

En pleine tourmente, Meghan Markle et Harry trouvent du réconfort auprès de la mère de la Duchesse de Sussex, Doria Ragland. Devenue leur confidente la plus proche, l'ex-femme de Thomas Markle pourrait même avoir influencé le couple dans leur décision de quitter la famille royale Britannique selon le Daily Mail. Orphelin depuis le décès tragique de sa mère survenu alors qu'il n'avait que 13 ans, Harry est devenu très proche de sa belle-mère. Une source proche du couple indique d'ailleurs au journal :"Harry en particulier se tourne vers elle pour obtenir des conseils. Meghan lui a toujours fait entièrement confiance mais elle est devenue un roc pour Harry qui, bien sûr, a perdu sa propre mère si jeune."

Harry est devenu plus proche que jamais de Doria

Le 21 janvier 2020, une source aurait ajouté au Sun :"On sait tous qu'il n'a plus de mère vers qui se tourner pour demander des conseils, mais il est devenu plus proche que jamais de Doria" qui lui inspire "énormément de respect". Avant de rendre officielle leur décision de devenir indépendants financièrement, le couple royal lui aurait même "parlé de ce qu'ils prévoyaient de faire durant tout le processus". Alors, Doria aurait-elle pu influencer le choix de Meghan et Harry ?

Interviewé par la BBC, le Prince Harry a décrit Doria comme une personne "incroyable". Soutien sans faille pour les deux époux, la professeur de yoga de 63 ans a même aidé le couple dans ses premiers mois avec Archie. Très présente, elle était à leurs côtés durant six semaines après la naissance de son petit-fils dans le manoir de Frogmore Cottage. Aujourd'hui encore depuis l'annonce du Megxit, Doria est plus que jamais présente pour le couple. Selon The Sun : "Elle fait des allers-retours depuis quelques semaines. Et quand elle n'est pas avec eux, elle est constamment au téléphone." Une belle-mère un peu trop envahissante ou simplement bienveillante ?