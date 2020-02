Meghan Markle et Harry bientôt de retour à Londres ? La reine les convoque

Le duc et la duchesse de Sussex vont-ils revenir en Angleterre ? A en croire les informations assertives du Daily Mail publiées le 9 février 2020, le prince Harry et Meghan Markle pourraient bien quitter leur confortable demeure sur l'île de Vancouver et rentrer à Londres. La reine aurait elle-même convoqué son petit-fils pour un événement bien précis.

Le tabloïd affirme qu'Elizabeth II a demandé aux Sussex d'assister à la messe annuelle de la Journée du Commonwealth qui sera célébrée le 9 mars prochain en l'abbaye de Westminster. Le prince Harry et Meghan Markle devraient ainsi y retrouver le reste de la famille royale : le prince Charles et Camilla, le prince William et Kate Middleton... Des représentants des 53 nations membres du Commonwealth sont également attendus. L'an dernier, c'est enceinte d'Archie (9 mois) que Meghan Markle avait pris part à ce rendez-vous, quelques jours seulement avant le début de son congé maternité. L'ex-actrice avait alors habillé son ventre bien rond d'une tenue immaculée signée Victoria Beckham.

Toujours selon le Daily Mail, le duc et la duchesse de Sussex devraient profiter de ce voyage pour effectuer d'autres engagements officiels, les derniers en tant que membres actifs de la famille royale. Suite au scandale du Megxit, la reine a finalement accepté qu'ils prennent leurs distances avec la monarchie pour mener une vie de famille plus paisible entre le Royaume-Uni et le Canada. Après avoir accepté de renoncer à leurs titres d'altesses et leur rente royale, le prince Harry et Meghan Markle pourront jouir pleinement de leur indépendance à partir du printemps prochain, le temps pour le palais de Buckingham de définir les termes de cet accord sans précédent.