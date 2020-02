Meghan Markle et Harry au Canada : l'intérieur de leur luxueuse maison en images

Ce ne devait être qu'une maison de vacances pour les fêtes de fin d'année et, finalement, le prince Harry et Meghan Markle se sont installés de façon permanente dans leur manoir canadien. Maintenant que la reine a donné son accord pour qu'ils prennent leurs distances avec la monarchie, les Sussex chercheraient activement une nouvelle maison afin de pouvoir partager leurs temps entre le Canada et leur Frogmore Cottage de Windsor. En attendant, Archie (9 mois) et ses parents profitent d'une luxueuse demeure sur l'île de Vancouver.

La propriété, appelée Mille feuilles, est estimée à 12,5 millions d'euros. À défaut de connaître l'identité de son propriétaire ou de savoir si les Sussex paient un loyer, on sait que cette magnifique demeure a été recommandée au couple par le compositeur David Foster, le mari de la comédienne Katharine McPhee, ex-camarade d'école de Meghan Markle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la famille vit dans un confort cinq étoiles : une villa isolée de plus de 1000 m², cinq chambres, du parquet dans chaque pièce, de grandes baies vitrées donnant sur l'eau, une large cheminée en pierre, un cottage attenant où vit leur équipe de sécurité... On comprend pourquoi Meghan Markle et Harry ne sont pas pressés de partir !