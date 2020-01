Départ de Meghan et Harry : Ils licencient les employés du Frogmore Cottage

Depuis l'annonce-choc de leur retrait de leurs obligations royales, Meghan Markle et son mari mettent tout en place pour officialiser leur départ de la famille royale britannique. Les époux Sussex espèrent ainsi devenir "financièrement autonomes" et partager leur vie entre le Canada et le Royaume-Uni. Des sources citées par le Daily Mail le 16 janvier 2020 indiquent que les employés de leur principale résidence, le Frogmore Cottage, sont en train d'être licenciés.

Au moins deux employés permanents – le maître de maison et un membre du personnel de ménage – ont été envoyés vers d'autres propriétés de la famille royale. Plusieurs autres membres du staff – des chefs, techniciens de surface et autres serviteurs – ont été remerciés. Des sources indiquent qu'il ne reste plus qu'un "squelette" du personnel jusque-là présent au Frogmore Cottage.

Meghan Markle et le prince Harry vivaient depuis avril 2019 dans ce manoir du XVIIe siècle, situé à Windsor. Une bâtisse rénovée entièrement pour leur arrivée : énergie verte, spa, salle de yoga, façades, jardins... Pour un coût estimé à 3,5 millions d'euros.

Décidément fans de manoirs, c'est dans une demeure tout aussi luxueuse que Meghan, Harry et leur fils Archie (8 mois) s'étaient installés au Canada pendant les fêtes de fin d'année. Ce cottage situé au bord de l'eau sur l'île de Vancouver – qui fait fait plus de 1000 m² et compte cinq chambres, de grandes baies vitrées donnant sur la mer ainsi qu'une large cheminée en pierre – a été estimé à 12,5 millions d'euros. Bien qu'il appartienne à un homme d'affaires resté anonyme, les époux Sussex ont été séduits par cette demeure qu'ils ont décrite comme "magique". Il se pourrait qu'ils choisissent cette propriété pour s'installer de l'autre côté de l'Atlantique.