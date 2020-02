Le prince Harry et le prince William : toujours en froid mais "soulagés"

Même s'il n'est pas parti en très bons termes avec sa famille, le prince Harry profiterait pleinement de sa nouvelle vie au Canada avec Meghan Markle et Archie, maintenant âgé de 9 mois. A en croire un ami de la famille qui s'est confié sur le sujet au magazine People, le 5 février 2020, le duc et la duchesse de Sussex savoureraient cette nouvelle liberté en menant une vie (presque) ordinaire.

Si l'ex-actrice de 38 ans a rejoint Vancouver dès le 13 janvier dernier, son mari est quant à lui resté une semaine de plus pour gérer la crise du Megxit avec sa famille. Après la réunion de crise convoquée par la reine Elizabeth à Sandringham, avec le prince Charles et William, il a finalement été accepté que les Sussex prennent leurs distances avec la monarchie et renoncent à leurs titres d'altesses tout en devenant indépendants financièrement. Pour autant, les princes Harry et William ne se seraient pas rabibochés : "Ils ne se sont en aucun cas quittés en bons termes, mais ils sont tous les deux soulagés que ce soit fini", a confié un ami de la famille.

Les deux frères ont toujours été proches, mais les tensions ont commencé dès 2017, lorsque William aurait mis en garde son cadet quant à la vitesse avec laquelle il s'engageait alors avec Meghan Markle. Vexé, Harry lui en aurait tenu rigueur, même s'il lui a finalement demandé d'être son témoin lors de son mariage royal en mai 2018. Leur relation se serait progressivement dégradée, l'aîné assumant de plus en plus son rôle de futur roi, le cadet secouant de plus en plus le protocole avec son désir d'émancipation. "Nous nous trouvons actuellement sur des chemins différents, avait confié Harry en septembre dans un documentaire. On ne se voit plus autant qu'auparavant, parce que nous sommes occupés, mais je l'aime profondément (...). Entre frères, vous savez, il y a des hauts et des bas."