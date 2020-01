Meghan Markle recrutée par Disney : c'est Harry qui a tout manigancé !

Meghan Markle n'est pas encore prête à reprendre sa carrière d'actrice, abandonnée lors de son mariage en mai 2018 avec le prince Harry, mais elle sort tout de même du cadre très restreint des projets auxquels peuvent prendre part les membres de la famille royale britannique. Ce n'est pas pour rien qu'elle a décidé, avec son époux, de lâcher son rôle de membre senior... Recrutée par Disney, elle peut remercier Harry.

Selon les informations de The Times, Meghan Markle a accepté un contrat avec Disney pour la bonne cause. L'ex-actrice de la série Suits va prêter sa voix pour un projet du célèbre studio américain en échange d'une donation à l'association Elephants Without Borders. Ce recrutement inattendu est l'oeuvre du prince Harry ! Une vidéo a refait surface sur Twitter et on peut voir le petit-fils de la reine Elizabeth II en compagnie de sa femme à l'avant-première du film Le Roi Lion, à Londres, en juillet 2019. Alors que Meghan discute avec Beyoncé et son mari Jay-Z, le prince joue les entremetteurs...

Sur la vidéo en question, on peut voir le prince Harry discuter avec Robert "Bob" Iger, le PDG de la Walt Disney Company. "Vous savez qu'elle fait des voix off ? Vous le saviez ? Vous avez l'air surpris. Elle est très intéressée", peut-on l'entendre déclarer à son interlocuteur. Réponse du patron : "D'accord... on peut essayer." Six petits mois plus tard, alors que Meghan Markle et le prince Harry annoncent vouloir mettre fin à leurs obligations royales et voler de leurs propres ailes notamment d'un point de vue financier, voilà qu'un projet incluant la duchesse de Sussex est dans les tuyaux. Alors que bien des aspects liés à ce retrait sont encore à gérer du côté de Buckingham Palace, nul doute qu'Harry saura se montrer un as pour faire entrer de l'argent dans les caisses du ménage ! Quant à Meghan, le monde de la mode s'ouvre aussi à elle....