Meghan Markle et Harry : Après la réunion de crise, la reine cède

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant d'avoir une réponse de la reine. A peine le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont-ils quitté Sandringham et la réunion de crise convoquée par Elizabeth II, ce lundi 13 janvier 2020, que le palais de Buckingham a publié un premier compte-rendu.

"Aujourd'hui, ma famille a eu une discussion très constructive sur le futur de mon petit-fils et sa famille. Ma famille et moi soutenons pleinement le désir d'Harry et Meghan de construire une nouvelle vie en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu'ils restent des membres actifs de la famille royale à plein-temps, nous respectons et comprenons leur souhait de vivre une vie plus indépendante en famille, tout en restant une partie importante de ma famille, a témoigné la monarque de 93 ans. Harry et Meghan ont fait savoir qu'ils ne veulent plus dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie. Il a donc été accepté qu'il y aura une période de transition lors de laquelle les Sussex passeront du temps au Canada et au Royaume-Uni."

Le communiqué conclut alors : "Ce sont des questions complexes à résoudre pour ma famille, et il reste du travail à faire, mais j'ai demandé à ce que des décisions finales soient prises dans les prochains jours." La reine et ses héritiers, Charles et William, semblent donc pleinement disposés à aider le prince Harry et Meghan Markle.

Le 8 janvier dernier, après avoir fait leur grand retour à Londres après sept semaines de pause prolongée au Canada, les Sussex avaient annoncé leur intention de renoncer à leur statut de membres senior de la famille royale pour devenir "indépendants financièrement". Les parents du petit Archie (8 mois) ont également expliqué vouloir partager leur temps entre leur vie royale en Angleterre et un nouveau projet de vie privée en Amérique du Nord.