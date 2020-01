Meghan Markle et Harry : Leur grand retour à Londres, main dans la main

Ils n'avaient plus fait d'apparition publique depuis la mi-novembre. Ce 7 janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont enfin fait leur grand retour à Londres. Après avoir profité de leurs vacances canadiennes en toute tranquillité, sans qu'aucune photo n'ait pu être réalisée, les Sussex ont choisi la Maison du Canada comme décor de leur premier engagement officiel de l'année.

Comme le palais de Buckingham l'avait annoncé en début de semaine, le couple a souhaité commencer 2020 en allant à la rencontre de Janice Charette, Haute-commissaire du Canada au Royaume-Uni, et ses équipes, pour "les remercier pour la chaleureuse hospitalité canadienne et le soutien qu'il a reçu au cours de son récent séjour". Mardi, le duc et la duchesse de Sussex étaient attendus avec impatience par de nombreux fans après leur absence prolongée. Comme à son habitude, le duo complice est arrivé tout sourire, main dans la main. Pour son premier engagement officiel de l'année, Meghan Markle avait misé sur un look élégant et épuré en jupe satinée chocolat, manteau camel et escarpins en velours signés Jimmy Choo.