Meghan Markle, Harry et Archie "oubliés" par Elizabeth II ? Discrète allusion...

Mardi 24 décembre 2019 : stupeur, le prince Harry et Meghan Markle ont disparu de la mise en scène du message de Noël de la reine Elizabeth II. Loin des yeux, loin du coeur ? Mercredi 25 décembre 2019 : fin des spéculations, le duc et la duchesse de Sussex ainsi que leur fils Archie, star de leur carte de voeux amusante, n'ont en fait pas été oubliés par la matriarche...

Tout est parti d'une image, diffusée à la veille de Noël par le palais de Buckingham : véritable image d'Epinal de la couronne d'Angleterre, Elizabeth II y était représentée lors de l'enregistrement de sa rituelle allocution des fêtes, enregistrée cette année au milieu du mois de décembre (après les élections générales du 12 et avant l'hospitalisation de son époux le duc d'Edimbourg le 20) dans le salon vert du château de Windsor. Comme de coutume, plusieurs photos de famille ornaient ostentatoirement son bureau en cette occasion : au premier rang, une photographie de son père le roi George VI et, à l'opposé, une autre de son fils aîné, héritier du trône, le prince Charles avec son épouse Camilla Parker Bowles ; entre les deux, au centre et légèrement en retrait, un portrait de famille (celui utilisé pour leur carte de voeux) du prince William et de la duchesse Catherine de Cambridge avec leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ; et enfin, en arrière-plan, un portrait de son mari le prince Philip, duc d'Edimbourg, qui, après une hospitalisation de quatre jours à Londres, a pu passer Noël à ses côtés. Aucune trace du prince Harry et de la duchesse Meghan de Sussex, qui, l'an passé dans les mêmes circonstances, trônaient sur le bureau de la monarque à l'heure de refermer le livre d'une année 2018 marquée par leur mariage grandiose. Ni même de leur fils Archie, né au printemps dernier.

Archie et les Sussex dans le discours de Noël royal : service minimum ?

Fallait-il y voir un mauvais augure, alors que 2019 a été marquée par un certain nombre de tensions familiales et par les états d'âme publiquement étalés du duc et de la duchesse de Sussex, en rupture avec les us et obligations de la famille royale ? Le jeune couple, qui a décidé de faire bande à part et de quitter le royaume pour les fêtes, était-il concerné par les quelques mots divulgués en guise de "teaser", selon lesquels la souveraine allait dans son discours faire le bilan d'une année "mouvementée" ? Pas si vite...

Il fallait, déjà, remarquer la cohérence qui liait les photographies réunies dans cette première image, ayant pour dénominateur commun la ligne de succession du trône : le défunt roi, l'actuelle reine, le prochain souverain et les deux suivants - William et George. Harry et Archie, respectivement sixième et septième dans l'ordre de succession, étant hors du lignage direct, leur absence apparaît logique. Et il fallait, ensuite, attendre la diffusion de la vidéo du message intégral, d'une durée d'un peu plus de sept minutes, car Meghan et ses hommes y figurent bien - mais pas sur le bureau : à 3'57", pour illustrer l'un des segments de l'allocution royale, apparaît une photo qui avait été rendue publique quelques jours après la naissance (le 6 mai 2019) d'Archie Mountbatten-Windsor, montrant sa toute première rencontre avec son arrière-grand-mère Elizabeth II et son arrière-grand-père le duc d'Edimbourg, en présence de Doria Ragland, mère de Meghan Markle. "Deux cents ans après la naissance de mon arrière-arrière-grand-mère la reine Victoria, le prince Philip et moi-même avons eu le plaisir d'accueillir dans la famille notre huitième arrière-petit-enfant", dit-elle sans le nommer (ni ses parents), enchaînant aussitôt sur "la naissance d'un enfant qui se trouve au coeur même de l'histoire de Noël", celle de Jésus.

Une scène qui ne risquait pas de se reproduire en vrai pour ces fêtes de fin d'année 2019 : le prince Harry, la duchesse de Sussex et leur fils ont choisi de partir plusieurs semaines en Amérique du Nord et c'est au Canada qu'ils viennent de passer le réveillon, bien loin du rassemblement familial à Sandringham.