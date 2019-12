Prince Philip : Le mari d'Elizabeth II sur pied à la sortie de l'hôpital

"Un prince pour Noël" : cela ressemble à un titre de téléfilm de saison, mais c'est surtout le thème heureux des fêtes de fin d'année de la reine Elizabeth II, qui va pouvoir compter sur la présence de son époux le duc d'Edimbourg à ses côtés à l'occasion du rassemblement familial rituel à Sandringham.

Admis à l'hôpital King Edward VII à Londres vendredi 20 décembre 2019 en raison d'un "problème de santé pré-existant", selon la terminologie employée par le palais de Buckingham à ce sujet, le prince Philip, âgé de 98 ans, a pu quitter l'établissement au matin du mardi 24 décembre, à temps pour rejoindre la monarque dans sa résidence hivernale dans le Norfolk et prendre part au traditionnel rassemblement familial qu'elle y organise pour Noël. "Il est désormais de retour à Sandringham", a d'ailleurs précisé Buckingham dans la matinée par voie de communiqué, signalant que le duc d'Edimbourg ne s'était pas attardé outre-mesure dans la capitale. L'hospitalisation du conjoint de la souveraine avait suscité son lot d'inquiétudes, mais le service de presse de celle-ci s'était voulu rassurant, indiquant que l'admission du prince consort avait été programmée à l'avance "pour observation et traitement par mesure de précaution" – signe qu'il ne s'agissait donc aucunement d'un état d'urgence.

C'est donc sans lui que, ce même vendredi et sans modifier son agenda, Elizabeth II avait quitté Buckingham et pris le train pour rallier Sandringham – où Philip passe l'essentiel de son temps depuis qu'il s'est officiellement retiré de la vie publique.

À son âge...

Lundi 23 décembre, le prince Charles avait eu l'opportunité de communiquer des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de son père, lors de sa visite auprès de populations sinistrées du South Yorkshire, touché par des inondations : "On s'occupe très bien de lui à l'hôpital, c'est tout ce que l'on sait pour le moment", avait-il d'abord répondu à un journaliste, avant d'en dire un peu plus, avec son sens de l'humour bien connu, à la suite d'une question d'un membre du public. "Il va bien. Quand vous atteignez son âge, tout ne fonctionne pas à merveille !", avait-il fait remarquer avec beaucoup d'à propos. Jadis véritable force de la nature, le prince Philip a effectivement été rattrapé par son âge, connaissant au cours des années 2010 plusieurs épisodes médicaux et interventions chirurgicales, la dernière en date étant le remplacement de sa prothèse de la hanche en avril 2018.

La reine Elizabeth II devrait aborder à mots couverts, dans son incontournable allocution de Noël qui a été enregistrée dans le salon vert du château de Windsor après les élections générales du 12 décembre et qui sera diffusée le 25 décembre, les péripéties de l'année "mouvementée" qu'a été 2019. Une allusion à peine voilée à la politique intérieure cacophonique au sujet du Brexit... qui peut aussi s'entendre par rapport aux derniers épisodes chaotiques de la vie de la famille royale, entre le scandale sexuel dans lequel le prince Andrew est impliqué et les états d'âme publiquement étalés du duc et de la duchesse de Sussex, lesquels font bande à part pour Noël, partis depuis novembre en Amérique.

Malgré tout, la monarque britannique verra comme toujours le verre à moitié plein et soulignera comment "de petites avancées" peuvent venir à bout "de différences de longue date".