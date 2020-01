Meghan Markle déjà en discussion avec une grande marque française ?

Le 8 janvier 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé leur intention de renoncer à leur statut de membre senior de la famille royale et ce, pour devenir "indépendants financièrement". Alors que le palais de Buckingham commence à peine à réfléchir à la façon d'appliquer cette décision sans précédent, des rumeurs affirment déjà que la duchesse de Sussex serait en discussion avec sa maison de couture française préférée pour une prochaine collaboration.

"Meghan est très impliquée dans l'industrie de la mode et beaucoup de grandes marques aimeraient s'associer avec elle, a rapporté une source du Sun jeudi. Il y a déjà eu des discussions actives avec Givenchy. Certains de ces contrats pourraient valoir des millions. Je suis sûr qu'elle va lier certaines des initiatives avec leur fondation." Le nom de Givenchy n'est pas si surprenant puisque Meghan Markle est une fidèle de la marque après avoir confié la création de sa robe de mariée à sa directrice artistique Clare Waight Keller, une Britannique. Toutes deux avaient ensuite affiché leur complicité sur la scène des British Fashion Awards en décembre 2018.

La décision des Sussex est loin d'être actée, ni même précise. Tout en affirmant vouloir passer davantage de temps outre-Atlantique avec son fils Archie (8 mois), le couple a fait savoir qu'il allait se consacrer au lancement d'une nouvelle organisation caritative. Même s'ils ont rappelé leur ferme intention de continuer à servir la Couronne, le prince Harry et Meghan Markle devraient donc tenir moins d'engagements officiels pour se libérer du temps "privé" et ainsi gagner leur vie, maintenant qu'ils ont renoncé à leur rente royale.

Bientôt un empire commercial ?

Comme l'a rapporté le Daily Mail jeudi, la fortune des Sussex est aujourd'hui estimée à 34 millions de livres (soit environ 40 millions d'euros). En réalité, le couple prépare cette nouvelle vie depuis plusieurs mois déjà : en juin 2019, le prince Harry et Meghan Markle ont déposé la marque Sussex sur une multitude de produits, aussi bien des vêtements que des publications, telles que des journaux. Ils ont aussi l'exclusivité pour utiliser leur nom pour des événements de bienfaisance ou des campagnes de sensibilisation.

Le nom Sussex pourrait rapidement leur faire gagner beaucoup d'argent et les propulser à la tête d'un véritable empire : "Leur capacité de gain – individuellement et en couple – est illimitée, a récemment commenté un expert américain auprès du Daily Mail. Que ce soit avec des apparitions, des partenariats avec des marques ou plus, ils pourraient gagner chaque année des revenus à huit ou neuf chiffres grâce à des contrats." Une perspective commerciale qui ne se limite pas au Royaume-Uni puisque le couple compte s'installer à mi-temps en Amérique du Nord. Le carnet d'adresses bien rempli des Sussex, qui compte notamment les Clinton, les Obama ou encore Oprah Winfrey, devrait les aider à mettre en place des projets ambitieux.