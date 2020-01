Meghan Markle et Harry en retrait : qu'est-ce-qui va changer ?

Les Sussex ne vont pas couper complètement les ponts avec la famille royale. Avant tout, le couple évoque bien son "intention" de retrait puisque rien n'est encore acté, comme l'a confirmé le palais de Buckingham dans un rapide communiqué : "Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir d'avoir une approche différente, mais ces questions sont compliquées et prendront du temps à être résolues."

Moins de sorties royales, plus d'argent

Sur leur site, le prince Harry et Meghan Markle ont affirmé vouloir continuer de représenter la Couronne lors d'événements officiels au Royaume-Uni et dans les pays membres du Commonwealth. Ils vont également poursuivre leurs patronages royaux et continueront de vivre une partie de l'année à Windsor, dans leur Frogmore Cottage. Autre information de taille, dès le printemps 2020, les Sussex ne prendront plus part au Royal Rota, ce système qui offre à certains médias britanniques un accès exclusif aux actualités des Windsor. "Le duc et la duchesse ont choisi de réviser leur politique médiatique afin de refléter leur souhait de remodeler et élargir l'accès à leur travail."

Le principal changement concerne leurs revenus, puisque les Sussex expliquent vouloir recevoir un "revenu professionnel". Jusqu'alors, ils touchaient 5% de la Sovereign Grant, la rente accordée chaque année à la famille royale. Entre le printemps 2018 et le printemps 2019, le gouvernement a reversé une rente de 82,2 millions à la reine (soit plus de 96 millions d'euros). Les autres 95% de frais liés à leur bureau et leurs équipes administratives sont quant à eux pris en charge par le prince Charles, grâce aux revenus du duché de Cornwall. Il n'a pas été précisé s'ils continueraient à toucher cette rente.

En attendant de voir comment le prince Harry et Meghan Markle réussiront à mettre en place ce projet qui est loin de faire l'unanimité outre-Manche, ils devraient donc effectuer moins d'engagements royaux et se consacrer davantage à leur projet d'organisation caritative entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Une prise de distance qui semble avoir été amorcée en juin 2019, puisque le couple a déposé à cette date la marque Sussex pour de nombreux produits et divers types d'événements. Une stratégie commerciale qui pourrait rapporter une fortune au couple, déjà à la tête d'un capital estimé à 40 millions d'euros.

Marine Corviole